МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 43,1% со значения апреля в 41,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 43%.

Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в мае поднялся до 32,1% с апрельского уровня в 27,5%. Эксперты ожидали роста до 35%.

ISM основана в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Её члены — свыше 40 тысяч менеджеров.

Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров. Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.