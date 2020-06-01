МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Трубной металлургической компании" (ТМК) решили не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, сообщается в материалах компании.

"Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества в 2019 отчетном году", — говорится в сообщении.

ТМК выплачивала дивиденды за первый квартал в размере 2,55 рубля на обыкновенную акцию. По итогам 2018 года дивиденды не выплачивались.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский.