МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ 25 мая объявило о введении временного запрета на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, а как пояснила Федеральная таможенная служба (ФТС), официально временный запрет вступает в силу со 2 июня.

Уточняется, что запрет будет действовать до 1 октября, но при необходимости профильные ведомства могут до 15 июня принять решение об изменении срока его действия.

Запрет при этом не распространяется на топливо, перемещаемое через РФ транзитом; содержащееся в технологических емкостях и используемое в целях эксплуатации в пути следования; ввезенное до вступления в силу запрета и в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; перемещаемое гражданами для личного пользования.

Международное ценовое агентство Argus 18 мая сообщало, что отгрузки бензина из Белоруссии в Россию железнодорожным транспортом в апреле показали резкий рост и составили 40,1 тысячи тонн. Показатель достиг максимального уровня за несколько лет и составил около 1,5% от общего объема потребления бензина в России. За весь 2019 год из Белоруссии было импортировано в Россию лишь 200 тонн этого продукта.

Это произошло из-за того, что многим российским покупателям оптовых партий белорусского бензина это топливо с поставкой в апреле с учетом стоимости транспортировки на станцию назначения обходилось минимум на 500 рублей на тонну дешевле, чем продукт отечественного производства, предложение которого на бирже в апреле значительно сократилось.

Министр энергетики РФ Александр Новак 12 апреля говорил, что запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода. Он отмечал, что многие страны прибегают к этой не совсем рыночной, но необходимой мере. Она также предлагалась для поддержки отечественной нефтеперерабатывающей отрасли и сохранения занятости.