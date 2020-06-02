МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник доложит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Путин поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом в конце апреля. Документ должен содержать мероприятия по нормализации деловой жизни и росту экономики, восстановлению занятости и доходов граждан. Президент отмечал, что ключевая задача плана не только стабилизация ситуации в экономике, а обеспечение долгосрочных, структурных изменений с учетом новой реальности.

Документ должен был поступить в Кремль в понедельник. О том, что доклад о плане президенту сделает именно премьер-министр во вторник сообщил 1 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, встреча, как минимум большая ее часть, будет открыта. При этом Путин заслушает Мишустина по видеосвязи, добавил Песков.

Как ранее говорил Мишустин, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, а его реализация рассчитана на период до конца 2021 года.

При работе над документом, по информации Минэкономразвития, учитывались предложения по развитию малого и среднего предпринимательства, импортозамещения и экспорта, инициативы по перезапуску инвестиционных процессов, научно-технологическому развитию страны, а также меры по отраслевому восстановлению. Свои предложения в план подготовили деловые объединения, члены Совета Федерации, парламентские партии, в частности "Справедливая Россия" и "Единая Россия", а также общественные организации.

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика, которая несет потери из-за действия масштабных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, снизится в 2020 году на 5%. В следующем году министерство ожидает роста ВВП на 2,8%. Этот прогноз может быть повышен с учетом реализации мер общенационального плана.