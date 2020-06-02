МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Активность мошенников в России, пытающихся обмануть банковских клиентов с помощью социальной инженерии, в мае по сравнению с апрелем снизилась на 40%, это связано, в том числе, и со смягчением в некоторых регионах ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил РИА Новости директор службы информационной безопасности Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Миклухо.

По его словам, ПСБ не фиксирует каких-либо принципиально новых видов мошенничества. В основном злоумышленники используют уже известный прием социальной инженерии: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и смс-пароли от банка. "Действительно, в апреле количество обращений клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть", — рассказал Миклухо.

Он отметил, что рост активности мошенников был связан с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции – для людей это было серьезное изменение повседневной жизни, многие испытывали определенный стресс, из-за самоизоляции были ограничены в общении с друзьями и родственниками, и мошенники пытались воспользоваться этой ситуацией. Однако, по его словам, попытки злоумышленников "в подавляющем большинстве безуспешны".

"При этом уже в мае по сравнению с апрелем активность мошенников снизилась на 40%, судя по обращениям клиентов. На мой взгляд, это связано с тем, что люди стали более осторожны и информированы. Вторая причина — в мае во многих регионах началось смягчение коронавирусных ограничений, люди постепенно выходили на работу, возвращались к привычному образу жизни и стали менее уязвимы к атакам мошенников", — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В большинстве регионов РФ действует режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. При этом ряд регионов уже начал смягчать ограничения по мере стабилизации ситуации.