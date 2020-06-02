МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину основные положения общенационального плана по восстановлению экономики после мировой пандемии нового коронавируса. С документом ознакомились в РБК.

План кабмина состоит из девяти разделов. Документ включает в себя порядка 500 мероприятий по различным направлениям.

Отмечается, что главными показателями исполнения нового плана правительства являются:

выход на устойчивый рост реальных доходов граждан,

снижение уровня безработицы ниже отметки в 5%,

обеспечение темпов роста ВВП РФ на уровне не менее 2,5% в год к концу следующего 2021 года.

Также в плане отмечается, что закрытие и сжатие наиболее пострадавших от пандемии отраслей "образовали "навес" безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости".

"Прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящее изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы", — говорится в тексте правительства.

По мнению кабинета министров, для роста реальных доходов граждан и восстановления занятости и спроса помимо уже запущенных мер поддержки необходимы новые инициативы.

В частности, речь идет о реализации на территории всех субъектов России с 1 января 2021 года нового порядка "прямых выплат" по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам с детьми.

Эта мера поддержки потребует от бюджета дополнительно почти 52 миллиарда рублей.

С октября текущего года правительство намерено установить минимальный уровень оплаты часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Это, по мнению авторов документа, позволит бороться "с теневой оплатой труда". Еще одно направление этой инициативы — защита интересов работодателей и сотрудников, работающих неполное рабочее время.

Предусмотрено, что уже с июля текущего года будет установлена возможность перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, который сможет включать удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.

В правительстве также разработали ряд мер по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) и индивидуальных предпринимателей. Они дополнят уже объявленные ранее меры по списанию налогов.

Кабмин включил в план по восстановлению экономики пункты о поддержке жилищного строительства и туризма.