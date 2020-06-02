МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Байкальская горная компания (БГК, входит в холдинг USM) планирует в конце июня начать монтаж технологического оборудования на горно-металлургическом комбинате "Удокан", следует из сообщения компании.

На площадку строительства комбината, отмечается в сообщении, поступили компоненты шаровых мельниц, в том числе крупные узлы корпусов оборудования, коренные подшипники и другие детали технологического оборудования финской компании Outotec. Первые партии оборудования прибывают из Финляндии и Польши.

"Первую партию оборудования из Финляндии – закладные детали для установки шаровых мельниц доставили на Удокан в феврале… К монтажу корпуса измельчения планируется приступить в конце июня. За это время на площадку поступят оставшиеся комплектующие из Эстонии, Литвы и КНР", — говорится в сообщении.

Шаровые мельницы – важнейшая часть производственно-технологического оборудования, используемого во флотационно-гидрометаллургической схеме переработки руды Удоканского месторождения. В рамках первой очереди производительностью 12 миллионов тонн руды в год будут задействованы две шаровые мельницы мощностью 6 миллионов тонн каждая.

В настоящее время, сообщили в БГК, на Удокане полным ходом ведется строительство как инфраструктурных объектов, так и основных корпусов технологического комплекса. В частности, в ближайшее время начнется строительство корпуса крупного дробления руды.

БГК, входящая в многопрофильную группу компаний USM, является оператором проекта освоения Удоканского месторождения в Забайкальскоим крае — крупнейшего в России и третьего в мире неразработанного месторождения меди. Оценка ресурсов JORC составляет 26,7 миллиона тонн меди, запасы — 15,1 миллиона тонн. Оценка запасов по российской классификации — 20,1 миллиона тонн меди; ресурсный потенциал месторождения — 27,3 миллиона тонн меди.