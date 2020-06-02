МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Шести странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) в 2020 году угрожает самый тяжелый экономический кризис в истории на фоне двойного шока от падения цен на нефть и пандемии коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз Института международных финансов (IIF).

По прогнозам, совокупный ВВП стран GCC (Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия) в 2020 году упадет на 4,4%. При этом, согласно прогнозам IIF, экономика Саудовской Аравии сократится на 4% в этом году, а Омана — на 5,3%.

"Сокращение государственных расходов, принятое региональными властями для сдерживания роста бюджетного дефицита, может с переизбытком компенсировать потери, связанные с падением экспорта нефти, но совокупный дефицит бюджета по-прежнему, как ожидается, увеличится до 10,3% ВВП в этом году с 2,5% в 2019 году", — считают эксперты. По прогнозам IIF, дефицит бюджета Саудовской Аравии составит 13% ВВП, а Омана — вырастет до 16,1% ВВП с 9,4% в 2019 году.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались. Сложившаяся ситуация оказала существенное влияние на мировую экономику и спрос на нефть.

Цены на нефть обрушились в марте и апреле после распада предыдущей сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии коронавируса, которая сильно ударила по спросу на сырье. При этом в мае цены на "черное золото" резко выросли по мере снятия карантинных ограничений по всему миру и постепенного оживления спроса.