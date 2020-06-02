МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Индия, которая является вторым по величине в мире потребителем золота в мире, в мае сократила импорт драгметалла более чем в 95 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,4 тонны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на правительственный источник.

"Второй по величине в мире потребитель драгоценного металла импортировал около 1,4 тонны золота в мае по сравнению с 133,6 тонны год назад", — сообщил источник.

Он добавил, что в стоимостном выражении импорт в мае сократился до 76,31 миллиона долларов с 4,78 миллиарда долларов год назад.

Резкое падение импорта источник объясняет введенными в связи с пандемией коронавируса ограничениями, которые отразились на международных авиаперевозках, а также привели к закрытию в стране ювелирных магазинов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии составляет 198 706 человек. МВД страны в понедельник сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний коронавирусом минимально.