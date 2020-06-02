МАДРИД, 2 июн — ПРАЙМ. Власти Испании выделят на восстановление туристического сектора страны более 2,6 миллиарда евро, сообщает правительство страны.

В ближайшее время кабинет министров намерен принять план восстановления туристического сектора. "До 15 июня правительство примет план помощи туризму и связанной с ним деятельности, такой как ресторанный бизнес, сектор гостеприимства, туристические мероприятия. План будет включать в качестве отправной точки меры для поддержки национального туризма и будет заключаться в 2,5 млрд евро гарантийных линий кредитования для обеспечения ликвидности сектора и 151 млн евро инвестиций", — сообщили в кабинете министров.

Эпидемия коронавируса нанесла огромный ущерб туристическому сектору, который составляет 12,5% ВВП страны и обеспечивает почти 13% рабочих мест. Границы Испании закрыты для туристов, отели и пляжи не работают.

Премьер Испании Педро Санчес призвал испанцев планировать свой отпуск, чтобы провести его в стране, а также заявил, что страна откроется для иностранного туризма в июле.

Падение иностранного туризма в Испанию в марте составило 64,3%, ее посетили чуть более 2 миллионов человек. В апреле Национальный институт статистики Испании (INE) официально сообщил о нулевых показателях иностранного туризма в стране в апреле. В прошлом году Испанию посетили почти 84 миллиона иностранных туристов.