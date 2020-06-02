МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Общенациональный план восстановления российской экономики после пандемии коронавируса включает в себя развитие долгосрочных финансовых инструментов, свидетельствует имеющийся в распоряжении РИА Новости документ.

"В сфере развития долгосрочных финансовых инструментов предлагаются меры по расширению перечня механизмов финансирования бизнеса, инвестиционных инструментов для населения, а также по упрощению их использования", — говорится в документе.

Этот пункт плана, в частности, включает в себя создание нормативной базы для обеспечения возможности размещения корпоративных бессрочных облигаций, повышение привлекательности корпоративных облигаций как инструмента вложения средств различных категорий инвесторов, доработку законодательства, регулирующего собрания владельцев облигаций.

Кроме того, предполагается внедрение механизма "зеленых" облигаций, формирование законодательной базы использования механизма краудфандинга и запуск цифровой платформы поддержки факторинговых операций.

В сфере развития финансовых инструментов для граждан планируется расширение инвестиционной привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) второго типа путем упрощения использования средств на счетах, и завершение создания регуляторных условий формирования маркетплейсов, что должно содействовать доступности приобретения финансовых инструментов для населения.

Также предполагается содействие росту долгосрочных сбережений населения и "длинных денег" для экономики за счет расширения продаж "народных" облигаций путем распространения на финансовые платформы механизма индивидуальных инвестиционных счетов.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Правительство РФ в рамках общенационального плана действий предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), включая отсрочку по налогам, послабления в проверках и поддержку ИП.

В частности, для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей в первом квартале 2020 года предусмотрена отсрочка по налогам и социальным платежам, а во втором квартале — освобождение от этих платежей. Для ИП в пострадавших отраслях предполагается уменьшение на один МРОТ страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере.

В части совершенствования налогового режима и снижения налоговой нагрузки для МСП снизят страховые взносы с 30% до 15%, установят переходный налоговый режим для налогоплательщиков, утративших право на применение УСН, а также в 2021 году откажутся от индексации страховых взносов, уплачиваемых ИП в фиксированном размере. Кроме того, будет введен коллективный, или семейный, патент.

"Посредством изменения регуляторных условий разрешительной и контрольно‐надзорной деятельности планируется значительно снизить административную нагрузку на бизнес за счет актуализации проверяемых обязательных требований, ограничения количества проверок, а также упрощения процедур контрольно‐надзорных мероприятий и процедур получения разрешений, в том числе лицензий", — говорится в документе.

Так, документ продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Планируется также существенно ограничить число внеплановых проверок и постепенно перейти на цифровой документооборот контролирующих органов и бизнеса.

Самозанятым, согласно документу, предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в 2020 году и вернут налоги, уплаченные в 2019 году.

ПОДДЕРЖКА ТЭК

Ряд мер поддержки топливно-энергетического комплекса включены в общенациональный план действий по восстановлению экономики РФ, в том числе введение запрета на импорт в Россию нефтепродуктов, а также создание условий для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин для содействия нефтесервису в условиях сокращения добычи нефти, следует из плана действий.

"В сфере топливно‐энергетического комплекса предполагается ввести стимулирующие меры для развития нефтегазохимической промышленности, модернизации нефтеперерабатывающих производств, защиты внутреннего рынка нефтепродуктов и поддержки нефтесервисной отрасли", — указывается в документе.

Так, в рамках мер развития нефтегазохимии зафиксировано создание стимулирующих налоговых условии для переработки СУГ и этана в нефтегазохимическую продукцию. А для модернизации и поддержки нефтепереработки в план вошли стимулирование модернизации нефтеперерабатывающих производств и введение запрета на импорт нефтепродуктов.

Что касается нефтесервисной отрасли, то для ее поддержки и развития в план вошла мера по созданию условий для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин (предоставление налоговых вычетов по уплаченным процентам по кредитам с повышающим коэффициентом от 1,5‐2).

Также в рамках поддержки промышленности предполагается стимулирование приобретения нефтесервисными компаниями новых буровых установок отечественного производства взамен оборудования, сданного на утилизацию.

НОВЫЙ РИТМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Общенациональный план действий предполагает совершенствование нормативной базы для ускорения процедур строительства.

Одним из приоритетных направлений плана является введение "нового ритма строительства", а именно ускорение строительных процедур, подчеркивается в нем.

"В частности, предлагается совершенствование системы проектирования и подключения к инженерным сетям, синхронизация стратегического и градостроительного развития городов, достройка проблемных объектов и закрепление возможности "прописаться" в апартаментах", — говорится в нем.

Кроме того, план предполагает упрощение процедуры изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, а также совершенствование института территориального планирования, сокращение сроков внесения изменений в документы территориального планирования до 1 месяца, уменьшение видов зон с особыми условиями использования территорий, говорится в плане.

Он также предполагает расширение использования механизма развития территории при переселении из аварийного жилья, установление порядка определения и изменений видов разрешенного использования земельных участков для всех категорий земель.

В сфере проектирования и экспертизы предлагается упрощение процедуры размещения "мелких" инженерных сетей, исключение требования о разработке проектов организации дорожного движения в составе проектной документации, возможность ввести объект и зарегистрировать права на него в случае незначительного (в пределах 5%) отличия сведений о площади объекта, указанных в разрешении на строительство, от информации, указанной в техническом плане.

Также предполагается упрощение правил предоставления технических условий подключения к инженерным сетям и заключения договоров на такое подключение. Еще одна мера — перевод всех услуг в сфере строительства в электронный вид, проведение электронных торгов в сфере градостроительной деятельности и земельных отношений, в том числе на предоставление участков из государственной или муниципальной собственности.

Кроме того, план предусматривает прекращение залога в отношении земельного участка со дня постановки на кадастровый учет многоквартирного дома, строительство которого осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства, наделение правительства РФ полномочиями по установлению критериев принятия решения о завершении строительства проблемного объекта во всех случаях вне зависимости от источника средств, определение правового статуса апартаментов с возможностью регистрации в них по месту жительства, а также установление возможности заключения соглашений о защите и поощрении капитальных вложений при реализации масштабных проектов комплексного развития территорий.

Также в документе говорится о поэтапном улучшении делового климата, включая регулирование процедуры банкротств и совершенствовании корпоративного права, необходимости ускорения строительных процедур, реформировании нормативной правовой базы градостроительной деятельности и строительства, цифровизации строительной отрасли и создании единого цифрового пространства в строительстве, применении цифровой модели объекта в течение его жизненного цикла и о создании программного механизма по ускорению социально-экономического развития городских агломераций и городов, являющихся центрами экономического роста.

ДОРОЖНЫЙ НАЦПРОЕКТ

Общенациональный план действий предполагает полную реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) на год раньше срока, в 2023 году, следует из документа.

"Дорожный" нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта — "Дорожная сеть", "Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России", срок его реализации ранее был установлен с декабря 2018 года по 2024 год.

В новом документе отмечается, что в рамках запуска нового инвестиционного цикла и улучшения делового климата в России предполагается реализовать ряд крупных инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, которые снимут ряд "узких мест" на транспорте и будут обладать значительным мультипликативным эффектом.

"В части автомобильных дорог: реализация всех мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с возможностью выполнения за четыре года в 2023 году; строительство с последующей эксплуатацией на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области А113; строительство автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга", — говорится в документе.

Также предполагается строительство моста через реку Зея в Благовещенске, строительство новой скоростной автодороги "Москва ‐ Нижний Новгород ‐ Казань", входящей в состав международного транспортного маршрута "Европа ‐ Западный Китай", включая обход Тольятти с мостом через Волгу, строительство восточного выезда из Уфы, реконструкция трассы М4 "Дон", строительство и реконструкция участков М10 "Скандинавия" от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией, строительство и реконструкция трассы Р255 "Сибирь".

ФЕРМЕРСТВО И МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК

Общенациональный план действий предполагает увеличение объема госзакупок продукции фермеров и других видов малых предприятии АПК, а также поддержку сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), следует из документа.

"В сельском хозяйстве акцент будет сделан на повышении эффективности использования ценных земельных ресурсов, снижении издержек предпринимателей на ведение деятельности и поддержке малого предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса", — говорится в разделе, посвященном мерам поддержки в сфере сельского хозяйства и АПК.

Помимо увеличения объема государственных закупок продукции фермеров и других видов малых предприятиий АПК, в списке мер поддержки указываются пролонгация и увеличение объемов льготного кредитования, продление на 1 год сроков использования грантов на развитие малых форм хозяйствования на селе, а также неприменение условия об отсутствии задолженности по налогам и сборам при предоставлении КФХ грантов в 2020 году.

Кроме того, указывается на повышение доступности лизинга техники и необходимость спецподдержки агропромышленных предприятий на Дальнем Востоке в виде субсидирования тарифов на перевозку овощей АПК.

Поддержка сбыта продукции включает в себя такие меры, как развитие региональных фермерских ярмарок, установление возможности сбыта КФХ и сельхозтоваропроизводителями собственной произведенной продукции на территории производства и переработки такой продукции, а также предоставление в субъектах РФ не менее 20% мест под нестационарные торговые объекты для реализации фермерской продукции.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Общенациональный план действий предполагает упрощение регулирования корпоративных отношений, в частности, закрепляет возможность проведения собраний акционеров в онлайн-формате, свидетельствует документ.

"В сфере регулирования корпоративных отношений предполагается упростить существующие практики корпоративных отношений…", — указывается в документе.

В частности, предлагается создать возможности проведения собраний акционеров в онлайн‐формате без личного присутствия, замены акционером общества кандидатуры, выдвинутой им в органы управления акционерного общества, а также возможности проведения общих собраний участников по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов в заочной форме.

Также план содержит меры по продлению сроков подписания протоколов по итогам проведения собраний акционеров, заседаний советов; по созданию механизма осуществления смешанных и совмещенных реорганизаций хозяйственных обществ; по созданию механизма регулирования проблем с акционерами, сведения о которых отсутствуют, и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени ("потерянные акционеры").

Кроме того, предполагаются меры для создания возможности осуществления залогодержателем только права на получение дохода по заложенной ценной бумаге. Документ также предусматривает устранение необходимости нотариального удостоверения доверенности представителя при создании юридического лица, а также регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В России хотят установить минимальный размер часовой ставки для работников на неполном рабочем времени на срок до трех месяцев для борьбы с теневой оплатой труда, следует из общенационального плана действий.

Планом также предусматривается цифровизация трудовых отношений и оказания госуслуг по содействию занятости, в частности, с использованием портала "Работа в России", переход на электронный кадровый документооборот в 2021 году для всех работодателей, ввод единых требований к службам занятости населения.

"Установление минимального размера часовой ставки (МРЧС) при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до 3 месяцев с целью борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время", — говорится в документе.

Также предлагается предоставить возможность заключать срочные договоры (до 1 года) трудовых договоров с лицами, которые поступают на работу во вновь созданную организацию, отрегулировать условия перехода срочного договора в бессрочный.

В план также включено обеспечение возможности продлить действие трудового срочного договора, внесения в него изменений при необходимости.