МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Более 100 крупных транснациональных компаний переехали из Лондона в Амстердам из-за Brexit, еще 300 ведут соответствующие переговоры с правительством Нидерландов, сообщил торговый представитель РФ в Королевстве Нидерланды Андрей Макаров.

Великобритания покинула ЕС 31 января. До конца этого года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. На данный момент, согласно заявлениям обеих сторон, особых успехов на переговорах достичь не удалось.

"Нидерланды являются местом базирования общеевропейских штаб-квартир и производственных площадок транснациональных корпораций. Кстати, из-за фактора Brexit эта тенденция многократно усилилась. Многие мировые транснациональные корпорации уже переехали из Лондона в Амстердам. Количество таких компаний насчитывает уже более 100, и 300 ведут переговоры с правительством Нидерландов", — рассказал Макаров в ходе круглого стола "Перспективы развития сотрудничества со странами Бенилюкс в период пост-пандемии", организованного Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) онлайн.

В качестве примера он привел такие мировые компании, как Sony, Panasonic, Discovery, Mitsubishi, Hitachi, Canon, которые перевели свои штаб-квартиры в Амстердам.

Таким образом, по словам торгпреда, на данном этапе Амстердам становится хабом для японских компаний.

"Более того, мы видим, что и институты переезжают в Амстердам. Так, европейское медицинское агентство переехало из Лондона в столицу Нидерландов", — отметил Макаров.

В то же время Нидерланды терпят из-за Brexit потери, так как внешнеэкономические связи с Британией формируют 7% ВВП Нидерландов, что является очень серьезным значением, подчеркнул спикер.

"Поэтому фактор Brexit, с одной стороны, из-за неопределенности и разрушающихся производственных цепочек создает потери для нидерландской экономики, которые прогнозируются от 2 миллиардов до 10 миллиардов евро в перспективе до 2030 года, с другой — создает новые возможности, имея в виду переезд крупных транснациональных корпораций в нидерландскую юрисдикцию и создание новых рабочих мест, выплата налогов, развитие других кооперационных связей непосредственно с территории Нидерландов", — резюмировал торговый представитель РФ.