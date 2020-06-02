МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. План по росту доходов россиян, разработанный правительством, вполне разумен и логичен, он преследует благие цели и может быть реализован. Но для этого понадобится добавить мер по поддержке бизнеса и предпринимательства – как прямых, так и косвенных, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Премьер Михаил Мишустин презентовал президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики РФ. Он разбит на три этапа: стабилизация до конца третьего квартала 2020 года, восстановление до второго квартала 2021 года и выход на траекторию устойчивого роста в третьем-четвертом кварталах 2021 года.

Главная задача первого этапа – не допустить дальнейшего падения доходов людей, во второй этап будет сделано все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем прошлого года.

"На третьем, завершающем этапе, это третий-четвертый квартал 2021 года, мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста. При этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", — заявил Мишустин.

Стоимость плана – около 5 трлн рублей за два года, оценил премьер. По его словам, особенно внимательными властям следует быть с рисками роста безработицы. К концу действия плана она должна снизиться до 5%. Экономика к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня – ранее сообщалось, что речь идет о 2,5% росте уже в 2021 году.

По словам Путина, план должен заработать уже с начала июля. Во второй половине месяца следует окончательно определиться с параметрами данного документа.​

ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Опрошенные "Прайм" эксперты признают, что цели и направления данного плана выбраны правильно, а их реализация будет осуществляться логично и последовательно.

"Сначала планируется трудоустроить граждан, создав для них финансовую устойчивость, это поможет снизить в России уровень безработицы ниже 5%. Затем – реализовать комплекс мер по устойчивому росту доходов населения. Эти шаги помогут и экономике – когда россияне работают и зарабатывают, растет и ВВП страны", — указал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

При этом эксперты напоминают, что планов по росту, а то и спасению экономики было множество. "Для примера можно взять лишь один документ – Стратегия 2020, о которой сейчас уже никто и не вспоминает", — говорит профессор кафедры Банковского дела университета "Синергия" Алексей Болонин.

Сокращение безработицы возможно при создании новых рабочих мест, на что необходимы инвестиции, которых у бизнеса после выхода из режима, очевидно, не будет.

"По нашему мнению, большая часть сервисных предприятий страны выйдет из кризиса с потерей рабочих мест, существенной потерей рынка из-за низкого платежеспособного спроса населения", — считает он. Не факт, что банки будут рисковать, выдавая им кредиты.

То же касается задачи обеспечения темпов роста ВВП на уровне минимум 2,5%. Такие показатели роста возможны за счет различных национальных проектов, исполнение которых действительно формально приведет к созданию новой стоимости, рассуждает Болонин.

О ЧЕМ ЗАБЫЛИ ЧИНОВНИКИ

В целом эксперты считают обозначенный план в доступном на данный момент виде далеко не полным. По мнению Сигала, к предложенным мерам было бы важно расширить список отраслей, пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусом, а населению могли бы помочь прямые денежные выплаты.

Однако по-прежнему недостает уверенности предпринимателей в защите своих прав, для чего необходима кардинальная реформа судебной системы и деятельности правоохранительных органов вообще. По мнению исполнительного директора Klopenko Group Дмитрия Иванова, поменять что-либо в экономике реально можно только изменив общий подход к ней, вернув конкуренцию, защитив права предпринимателей, вернув понятие частной собственности и защиты капитала. Проблемы настолько серьезные, что решить их за год невозможно, считает он.​