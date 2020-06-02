МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров допустил отмену подоходного налога для бедных граждан, но только в том случае, если бюджетная система РФ при этом останется сбалансированной.

"Если говорить о необлагаемом минимуме, то надо исходить из возможностей", — сказал Егоров в эфире программы Владимира Познера, отвечая на вопрос об отмене НДФЛ для граждан, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. Он напомнил, что поступления подоходного налога пополняют бюджеты регионов. "Если мы сможет себе позволить такую модель налогообложения, это, конечно, было бы неплохо. Но вопрос — можем ли мы это себе позволить. Надо исходить все-таки из сбалансированного поведения", — заявил он.

Повышенное налогообложение для богатых и введение прогрессивной шкалы, по его словам, также требует внимательных оценок, поскольку это решение повлечет дополнительные издержки как для бюджета, так и для налогоплательщиков. "Если это сделать достаточно аккуратно и сбалансировано, вполне возможно, что это сработает, но нужно понимать, какие издержки мы понесем", — сказал Егоров. Он пояснил, что в этом случае гражданам придется самим декларировать свои доходы и подавать декларации в налоговую службу, а это для многих будет затруднительно.

Сейчас в России действует плоская шкала НДФЛ: налогоплательщики платят 13% налога, независимо от суммы полученного дохода. Причем в большинстве случаев налог платят не сами граждане, его удерживают налоговые агенты – например, работодатели при выплате зарплаты.

"Мне представляется, что люди в заполнении деклараций явно не являются профессионалами" — сказал Егоров. Большинству из них придется пользоваться услугами налоговых консультантов. Кроме того, налогоплательщикам в этом случае придется заранее копить деньги для уплаты налогов в конце налогового периода, как это происходит в странах с прогрессивной шкалой налогообложения.

Кроме того, плоская шкала налогообложения, по словам Егорова, является конкурентным преимуществом российской юрисдикции. "Люди, зарабатывающие больше всего, имеют максимальную мобильность. И государству приходится выбирать: с одной стороны мы говорим о том, что мы хотим справедливости и большей ставки налогообложения для них. С другой стороны, мы должны понимать, что государства конкурируют за богатых тоже, потому что это формирование центра жизненных интересов, инвестиций в экономику, и следовательно, тоже больше налогов", — сказал глава ФНС.