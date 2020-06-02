МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Росстат объяснил перенос раскрытия статистической информации на более позднее время переходом части сотрудников на удаленную работу.

Обычно раскрытие оперативной информации Росстата происходило в 16.00 по московскому времени, однако в последние недели время публикации материалов Росстата сдвинулось на более поздние часы.

Как следует из сообщения пресс-службы статистического ведомства, Росстат выполняет сбор отчетности, предусмотренной федеральным планом статистических работ, в ситуации, когда значительное число сотрудников находится в режиме удаленной работы или самоизоляции.

"В центральном аппарате службы на рабочих местах регулярно присутствует менее половины сотрудников, в региональных органах статистики на удаленную работу переведено от четверти до трети работников. Усложнившиеся условия работы повлияли на длительность расчетов, и в ряде случаев потребовали дополнительной проверки исходных данных и проведенных расчетов", — говорится в сообщении.

В Росстате отметили, что в мае 2020 года все данные были опубликованы строго в дату, установленную федеральным планом статистических работ, однако время выпуска ряда публикаций передвигалось в течение дня.

"С учетом сложившихся обстоятельств принято решение, что информационные материалы Росстата будут публиковаться в 19.00 часов (мск). При этом Росстат приложит все усилия, чтобы срочные публикации выходили в сроки, предусмотренные федеральным планом статистических работ", — указано в релизе.