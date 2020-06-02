БРЮССЕЛЬ, 2 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на предстоящем в четверг заседании может увеличить специальную программу по покупке активов на рынке PEPP на 500 миллиардов евро, а ее срок — на полгода, считают эксперты ING.

Pandemic emergency purchase programme (PEPP) – это программа покупки бумаг, объявленная 18 марта нынешнего года на фоне экономических проблем, которые начали появляться из-за старта масштабной борьбы с пандемией коронавируса. Лимит покупок этой программы был установлен тогда на уровне 750 миллиардов евро, а срок ее действия – до конца 2020 года.

"Основное внимание по июньскому заседанию ЕЦБ в этот четверг будет уделено ожидаемому увеличению размера PEPP. Мы предполагаем дополнительные 500 миллиардов евро, которые будут потрачены до середины 2021 года", — говорится в обзоре ING.

Такой рост объема программы, в целом, ожидаемое событие, поэтому его влияние на курс евро к доллару должно быть ограниченным, отмечается в обзоре.

Регулятор, по мнению экспертов ING, не поменяет на грядущем заседании свои ставки. На предыдущей встрече в конце апреля ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%, по депозитам — на отметке минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на уровне 0,25%.