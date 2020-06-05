МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в апреле — во время ограничений на работу из-за коронавируса — составил 64,5 миллиарда рублей и по сравнению с апрелем 2019 года упал на 51,5%, говорится в докладе Росстата.

Исходя из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, падение оборота в апреле стало рекордным за все время наблюдений. По сравнению с мартом текущего года показатель в апреле сократился на 48,9%. За январь-апрель показатель снизился на 11,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 454,7 миллиарда рублей.

Оборот общественного питания в марте уменьшился на 3,4% в годовом выражении — снижение оборота тогда произошло впервые с апреля 2017 года. До 2017 года, с октября 2014 года, отечественный ресторанный рынок длительное время сокращался.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.

В большинстве регионов РФ из-за пандемии коронавируса был введен режим самоизоляции или другие ограничения, предполагающие, в том числе, что рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос. В настоящее время ограничения постепенно ослабляются.