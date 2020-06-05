МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Российские потребители в ближайшее время не увидят серьезных изменений цен на страхование ни в сторону понижения, ни в сторону повышения на фоне пандемии, убежден генеральный директор компании "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов.

"Мы опасались роста курса доллара – это, безусловно, повлияло бы на цены в худшую сторону для потребителя. Сейчас ситуация явно не такая. Мы, скорее, даем клиентам рассрочки и какие-то возможности для уменьшения цены", — сказал Скворцов в интервью на телеканале РБК.

По его мнению, есть лишь одно нововведение, которое не связано с текущими событиями в мире, но при этом заметно повлияет на тарифообразование – это поправки в закон об ОСАГО. Согласно им, страховщики получат возможность учитывать индивидуальные характеристики водителя при определении тарифа.

Это значит, что компании смогут предлагать аккуратным водителями более низкие цены, а тем, кто склонен к аварийности, более высокие. При этом Скворцов напомнил, что с тех пор, как в прошлом году стартовал первый этап реформы ОСАГО, средняя цена полиса снижалась – из-за возросшей конкуренции между страховщиками.

"Если брать среднюю температуру по больнице, я не предполагаю никаких изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону для потребителя в целом. По каким-то сегментам могут быть какие-то локальные изменения или по конкретным клиентам, которые связаны непосредственно с тем риском, который им (страховщиком — ред.) оценен для этого клиента", — добавил он.