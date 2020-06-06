МОСКВА, 6 июня /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Доллар, 235-й день рождения которого приходится на 6 июня, за прошедшее время стал основной резервной валютой в мире. Мог ли третий президент США Томас Джефферсон, предложивший установить доллар в качестве официальной денежной единицы Соединенных Штатов, мечтать о том, что американская валюта займет доминирующее положение в международной финансовой системе?

Опрошенные РИА Новости эксперты проанализировали, в чем сила американской валюты и могут ли цифровые валюты стать ей альтернативой.

ДОЛЛАР И МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНСИСТЕМА

Доллар сейчас занимает доминирующее положение в международной финансовой системе, является основной резервной валютой. Сейчас более 50% от общего объема золотовалютных резервов стран мира хранятся в долларовых активах. В долларах проводится около 90% валютных операций, в них же оформлено порядка 65% международных долговых обязательств, оценивает аналитик компании "Фридом финанс" Елена Беляева. Более двух третей от общего количества выпущенных ФРС США банкнот (на сумму почти 700 миллиардов долларов) находятся в обращении вне Америки.

По мнению директора аналитического департамента ИК "Регион" Валерия Вайсберга, причин для такого положения дел несколько. "Это и экономическое доминирование США, в том числе, в результате двух мировых войн в Европе; и наличие очень емкого и разнообразного по инструментарию финансового и фондового рынков", — отметил он.

Советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов указывает на хорошее сочетание ликвидности долларовых активов, низкой и предсказуемой инфляции и популярности у всех поставщиков и потребителей. Даже евро пока конкурировать с долларом в международных расчетах не может, добавляет он.

Доллар отличается от многих валют как раз низкой инфляцией (в США она держится примерно 2% в год начиная с 1981 года), а также — отсутствием дефолтов по федеральному долгу с 1933 года (без учета краткосрочного технического дефолта в 1979 году), также отметила Беляева из "Фридом финанса".

При этом любое доминирование чревато давлением и ответным желанием уйти от долларовой зависимости. В течение последних 20 лет США планомерном наращивали санкционное давление, ограничивая возможность расчетов для "провинившихся", отмечает Вайсберг из "Региона". Политические факторы — противостояние с США — стали главной причиной борьбы с доминированием доллара, также отмечает Хестанов.

"Тем временем, некоторые страны смогли "подтянуться" по уровню развития платежной системы, чтобы обеспечивать взаимную торговлю достаточным уровнем денежной массы. Кроме того, они достаточно окрепли макроэкономически: низкая инфляция, экономическая стабильность снижают волатильность курсов", — рассуждает Вайсберг о причинах отказа от долларовых расчетов.

В тоже время, достичь глобальных масштабов этот процесс пока не может. Сложность ухода от доллара связана, с одной стороны, с тем, что финансовые рынки в США по-прежнему самые крупные и насыщенные, а далеко не все инструменты в других национальных валютах обладают должным уровнем ликвидности (пример — евро), говорит Вайсберг.

"Кроме того, для глобального масштаба должен быть международный консенсус, подобный Бреттон-Вудскому, относительно готовности основной доли мировой экономики пользоваться валютами, отличными от доллара (например — юанем). Ну и, наконец, должна быть готовность конкретного ЦБ взять на себя часть ноши американского ФРС (центробанка США) по обеспечению финансовых процессов", — сказал эксперт. Таким образом, отсутствие сравнимой альтернативы мешает отказаться от доллара, резюмирует Хестанов.

ОТКУДА ОН: $-ДОЛЛАР-ГРИНБЭК-БАКС?

Сразу после принятия в 1785 году доллара в качестве основой валюты в обороте в США использовались только испанские монеты — чеканка первых американских долларов началась только в 1794 году. Сам же знак $ первым применил богатый торговец и плантатор, ирландец по происхождению, Оливер Поллок, поставлявший товары армии американских патриотов во время войны против англичан. Суммы выручки в бухгалтерских книгах он завершал значком, совмещавшим P и S — песо во множественном числе, затем S было наложено на P и упрощено.

Само слово доллар связано с историей Европы. В начале XVI века в северо‑западной Богемии была отчеканена монета, получившая название "иоахимсталер". Со временем остался просто "талер". Видимо, он был первой мировой валютой и назывался далеро — в Испании, дальдре — в Южных Нидерландах, далер — в Скандинавии, доллар — в Англии. После завоевания независимости конгресс США принял решение называть денежную единицу страны долларом.

Гринбэками ("зеленые спинки") бумажные доллары стали называться из-за зеленой оборотной стороны. Есть у доллара еще одно жаргонное наименование — "бакс", происходит оно от английского слова buckskin ‑ оленья шкура. Эти шкуры были одним из главных предметов торговли белых с индейцами, откуда и могло пойти название денежной единицы.

ЗОЛОТО-СЕРЕБРО — БРЕТТОН-ВУДС – ЯМАЙКА

Каково же было обеспечение доллара в разные годы его существования? Через семь лет (в 1792 году) после признания доллара официальной валютой США было установлено, что 1 тройская унция золота эквивалентна 19,3 доллара. Однако США не имели такого золотого запаса, чтобы обеспечить весь объем выпущенных денег, и курс нацвалюты к золоту приходилось плавно снижать. Так, в 1834 году тройская унция желтого металла стоила уже 20,67 доллара (всего +7,1% за 42 года). До 1900 года доллар свободно обменивался на золото и серебро; с 1900 по 1934 годы — только на золото.

В 1944 году было принято Бреттон-Вудское соглашение, основными принципами которого стала привязка стоимости золота к доллару в соотношении 35 за тройскую унцию. Для валют стран-участниц соглашения установлены твердые обменные курсы к доллару. ЦБ этих стран обязались поддерживать стабильный курс нацвалюты к доллару, используя валютные интервенции. При этом были возможны скачкообразные изменения курсов путем девальваций или ревальваций.

По Бреттон-Вудсу США гарантировали иностранным правительственным учреждениям и центральным банкам обмен долларов на золото в соотношении 35 долларов за тройскую унцию.

Однако развитие финансовых рынков, кризисы, инфляция делали свое дело. Кроме того, к началу 1970-х годов экономически восстановившиеся после Второй мировой войны Франция и Германия обменяли значительную часть своих долларовых активов на золото, хранившееся в американском Форт-Ноксе, сократив золотой запас США с 22 тысяч до 8 тысяч тонн, напоминает Беляева из "Фридом финанса".

В итоге 37-й президент США Ричард Никсон ввел в 1971 году временный запрет на конвертацию доллара в золото по официальному курсу для центральных банков других стран. Затем обменный курс золота к доллару повышался, хотя запрет на обмен не отменялся. В итоге спустя почти 30 лет – в 1973 году – после Ямайской международной конференции начался переход от Бреттон-Вудса с его валютными фиксированными курсами к плавающим курсам.

Три года переходного периода страны пробовали различные модели валютной системы, и в 1976 году начала работать и действует по настоящее время Ямайская валютная система.

Согласно новым правилам, отменен золотой стандарт — привязка валют к золоту, ЦБ теперь могут продавать и покупать золото как обычный товар по рыночным ценам. Резервными валютами официально признаны доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, марка ФРГ, французский франк (после 2000 года марка и франк преобразованы в евро). В международной финсистеме установлен режим свободного плавания валют, их курсы устанавливаются на основе рыночного спроса и предложения.

Однако мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году с банкротства легендарного Lehman Brothers, поставил вопрос о необходимости смены Ямайской валютной системы.

В этом контексте эксперты задумываются и об альтернативе доллару, способной стать глобальной – она забрезжила как раз в конце первого десятилетия XXI века на фоне появления Blockchain и первой наиболее популярной цифровой валюты Bitcoin. Возможно, как раз Blockchain-технологии смогут дать второе дыхание и новую жизнь идее замены доллара альтернативой, полагает Беляева из "Фридом финанса". То есть вероятно, что новая резервная валюта в будущем будет цифровой, пояснила она.

"Сейчас главный тренд — цифровые валюты, на них и может базироваться новая международная финансовая система, которая станет следующей после ныне действующей Ямайской валютной системы, в которой главное место пока остается за долларом", — резюмировал Вайсберг из "Региона".