МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что надо учесть вопросы деятельности культуры в плане восстановления экономики.

"Культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки. Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни, идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем и вопросы деятельности учреждений культуры. Подчеркну, что такой план принимается как для решения текущих задач, так и на перспективу, с учетом наших долгосрочных целый развития", — сказал Путин на встрече с деятелями культуры в субботу.

По его словам, будут вноситься корректировки в национальные проекты, в том числе и в нацпроект "Культура". "Все такие решения, и об этом мы с коллегами из правительства договорились, будут вырабатываться прямо в контакте с профессиональным сообществом, с представителями ключевых сфер, к которым, без всякого сомнения, принадлежит культура", — сказал президент.