МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы россиян на отпуск, так, согласно результатам исследования сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", 20% респондентов решили вообще отказаться от отпуска, сообщили РИА Новости в сервисе.

В исследовании принимали участие более 3 тысяч респондентов со всей России.

"Из-за распространения коронавируса по всему миру 30% респондентов отменили поездки за границу, а 25% опрошенных отказались и от поездок по России. 20% жителей России вовсе решили не уходить в отпуск в этом году из-за пандемии, а 12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период", — говорится в результатах опроса.

В варианте "другое" жители России чаще всего отмечали, что изменили планы на отпуск в связи с падением доходов.

В целом влияние коронавируса на отпускные планы отметили 62% респондентов, 38% опрошенных указали, что их планы на летний отдых не изменились.