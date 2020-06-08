ХАБАРОВСК, 8 июн /ПРАЙМ/. Двухлетний ребенок в Хабаровске самостоятельно открыл калитку частного жилого дома и дошел до железнодорожного вокзала, где его обнаружили полицейские, мальчика вернули родителям, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в распределительном зале железнодорожной станции Хабаровск-1 транспортные полицейские обнаружили двухлетнего ребёнка. Мальчик был один и не мог рассказать о том, как оказался на вокзале. Ребенка принесли в дежурную часть, напоили чаем и приступили к поиску его родителей.

"В течение часа полицейские установили, что мальчик вместе с отцом и матерью проживает в частном доме возле железнодорожного вокзала. Пока 27-летняя хозяйка занималась домашними делами, малыш открыл калитку, спустился в подземный переход и пришёл на вокзал, где и был обнаружен сотрудниками полиции. Сейчас мальчик уже дома", — рассказала Волк.

Она отметила, что с родителями проведена профилактическая беседа.