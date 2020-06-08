МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Каждая мера национального плана в экономике должна обеспечивать рост доходов граждан, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Коллеги, хочу подчеркнуть, что ключевой целью плана является рост благосостояния наших граждан, и все меры плана, не только в социальной сфере, но и в сфере поддержки конкретных отраслей, должны ориентироваться на этот результат", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, только это позволит выйти на стабильную траекторию роста ВВП. Среди первоочередных задач премьер назвал восстановление занятости и поддержку людей в непростой период.

Национальный план действий в экономике, подготовленный правительством, сейчас дорабатывается с учетом результатов отраслевых совещаний у президента РФ, также будет учтена позиция парламента, сообщил Мишустин.

"Сейчас он (план) дорабатывается с учётом решений, принимаемых на отраслевых совещаниях у президента. Прошу Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер) и Максима Геннадьевича Решетникова (глава Минэкономразвития) при доработке плана провести серию встреч с представителями предпринимательского и экспертного сообщества, а также учесть позиции Совета Федерации и Государственной Думы", — заявил глава правительства.