МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в Российской Федерации постепенно стабилизируется. Об этом в понедельник на совещании с премьер-министрами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон

"Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина", — отметил премьер-министр.

По его словам, свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством.

Власти продолжат оказывать помощь гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр.

"Мы продолжим оказывать поддержку гражданам, которые оказались без работы из-за коронавируса", — сказал Мишустин.