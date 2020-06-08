МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в Российской Федерации постепенно стабилизируется. Об этом в понедельник на совещании с премьер-министрами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина", — отметил премьер-министр.
По его словам, свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством.
Власти продолжат оказывать помощь гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр.
"Мы продолжим оказывать поддержку гражданам, которые оказались без работы из-за коронавируса", — сказал Мишустин.
https://1prime.ru/state_regulation/20200608/831588177.html