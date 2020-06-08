МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Минфин России мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей, они пойдут на поддержку пострадавших отраслей экономики и граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Минфину совместно с другими министерствами и ведомствами удалось мобилизовать значительные ресурсы в резервный фонд правительства. Около 600 миллиардов рублей. Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — сказал он на совещании с вице-премьерами.