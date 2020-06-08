РИМ, 8 июн — ПРАЙМ. "Беспрецедентный шок", который экономика Италии испытала в результате эпидемии нового коронавируса COVID-19, приведет к снижению ВВП страны по итогам 2020 года на 8,3%, прогнозирует Национальный институт статистики (Istat).

В опубликованном институтом докладе "Перспективы итальянской экономики в 2020-2021 годах" указывается, что эпидемия коронавируса и принятые в связи с ней чрезвычайные меры правительства привели к "беспрецедентному шоку" для национальной экономики, что нашло свое выражение в "значительном уровне неопределенности". В связи с этим Istat прогнозирует снижение ВВП страны по итогам текущего года на 8,3% и лишь частичное восстановление этого показателя в 2021 году, на 4,6%.

В конце мая Istat зафиксировал "исключительную величину сокращения ВВП" в первом квартале, на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такого резкого снижения никогда не было с 1995 года, то есть с начала проведения статистических замеров по действующей методике.

Глава Банка Италии (центробанка) Иньяцио Виско 29 мая заявил, что страна переживает самый крупный как медицинский, так и экономический кризис в новейшей истории. Он тогда представил несколько сценариев развития национальной экономики, худший из которых предусматривает снижение ВВП по итогам текущего года на 13%, а "базовый" — на 9%.

В докладе Istat прогнозируется также значительное снижение ряда других ключевых экономических показателей в 2020 году, в частности, потребления семей на 8,7% и инвестиций на 12,5%.

Главное статистическое ведомство страны ожидает также, что безработица в Италии в текущем году сократится и составит 9,6% по сравнению с 10% в 2019 году, однако уже в 2021 году этот показатель вырастет до 10,2%. При этом некоторое снижение уровня безработицы сопровождается существенным ростом числа так называемых "бездеятельных" граждан, то есть лиц трудоспособного возраста, которые не работают, но и не занимаются поисками работы. По данным Istat, только за первые четыре месяца текущего года их число выросло примерно на полмиллиона человек.