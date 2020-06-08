МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал проект закона, который распространяет на самозанятых россиян, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежде всего, документ президента относится к финансовой, имущественной, информационной, консультационной, образовательной поддержки, а также поддержки, предоставляемой "Корпорацией МСП" и ее дочерними обществами.

Власти регионов и местное самоуправление будут вправе оказывать и другие формы поддержки, за счет своих бюджетных средств.

Закон даст возможность самозанятым гражданам, в частности, получить доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП и принять участие в программах обучения.

Сведения об оказанной самозанятым россиянам поддержке будут внесены в единый реестр получателей. Его будет вести ФНС.

Правительство России ранее отмечало, что массовое вовлечение самозанятых в легальную предпринимательскую деятельность требует системы дополнительных стимулов.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату НПД, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, — для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.

В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% — с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.