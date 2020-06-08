МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Повышение почасового МРОТ вполне может быть принято, но не факт, что оно отразится на доходах россиян в лучшую сторону – у предпринимателей достаточно велик арсенал "хитростей", позволяющих платить не больше, а меньше, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Депутаты от ЛДПР выступили с предложением ввести в РФ с 1 января 2021 года почасовую оплату труда не ниже чем 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день. Документ уже направлен в правительство для получения официального заключения.

Его авторы указывают, что почасовой минимальный почасовой размер оплаты труда подлежит индексации один раз в год с 1 января текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

Необходимость введения почасового МРОТ авторы объясняют тем, что сегодняшняя часовая ставка исходя из МРОТ (12 130 рублей) крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Пользуясь этим, работодатели намеренно снижают оплату труда до предельно низких, но допускаемых законом ставок.

Нередко работодатели в кризис устанавливают псевдосокращенный рабочий день – люди получают меньше, а работают, как раньше. Это позволяет бизнесменам повышать прибыль и сокращать расходы на уплату НДФЛ и в социальные фонды. При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями.

Принятие законопроекта, как полагают авторы, позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии, а также станет одним из шагов в решении проблемы доведения оплаты труда работающих до уровня индустриально развитых стран.

МИРОВОЙ ОПЫТ

Эксперты, опрошенные "Прайм", напоминают, что почасовая оплата труда используется во многих государствах мира уже достаточно давно и в определенных условиях хорошо себя зарекомендовала. В частности, она используется в США, Канаде, многих европейских странах. Согласно рекомендациям Международной организации труда, зарплата в час должна быть не менее 3 долларов. В США за час сотрудник не может получать менее 7,25 долларов. В Европе все зависит от страны – от 1-1,5 доллара в Албании, Черногории и других странах бывшей Югославии до 21 доллара в Швейцарии.

Эта форма оплаты нужна тем, кто работает на условиях неполной занятости или по срочным контрактам, комментирует аналитик "Финама" Алексей Коренев. "Зачастую именно эти категории трудящихся оказываются не защищены, так как используемая сейчас система обязательного минимального размера оплаты труда в данном случае не применима. И если в ситуации, когда экономика находилась в относительно стабильном положении, данная проблема не была особо актуальна, то сейчас пандемия, вынужденный карантин, работа на "удаленке" или по сокращенному графику как нельзя лучше показали слабые стороны старой системы", — рассуждает он.

В свою очередь, замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов указывает, что мировой опыт увеличения ставок минимальной оплаты труда неоднозначен.

"В развивающихся странах нередко подобные изменения приводят к снижению занятости в группе низкооплачиваемых профессий, либо к уходу части фирм, работающих с невысокой маржой, в тень. Например, в пользу такого результата говорит опыт Турции, где в 2016 году ставка минимальной заработной платы была повышена на треть, и впоследствии относительно быстро теневая занятость выросла почти на 10%", — привел он пример.

Подобные эффекты на занятость, по-видимому, тем выше, чем сильнее минимальная заработная плата приближается к средней или медианной заработной плате, и чем строже надзор за исполнением трудового законодательства. Опыт других стран всегда лишь частично применим, так как отличаются институты, но достаточно уверенно можно сказать, что существует риск того, что прямой эффект повышения минимальной оплаты труда может быть полностью или частично скомпенсирован не планировавшимися при внедрении политики косвенными эффектами, предостерег Куликов.

ЗАКОН И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ

Реформирование системы почасовой оплаты назрело давно, просто до кризиса эта тема особо не поднималась. Однако коронавирус обострил актуальность темы. В текущих условиях возрастает неполная занятость и число срочных трудовых договоров – возможно, в связи с этим, принятие закона о минимальной почасовой ставке оплаты труда будет оправдано, говорит юрист практики "Разрешение споров" юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Мария Сучкова.

Кому принятие документа пойдет на пользу, однозначно сказать сложно. Важна не только профессиональная специфика различных родов деятельности, но и складывающаяся сейчас ситуацию в отдельных отраслях и компаниях. Многие бизнесы, где традиционно необходимости учета почасовой нагрузки не требовалось, из-за карантина оказались в положении, когда именно почасовая оплата труда объективно отражает их фактически трудозатраты, говорит Коренев.

При этом эксперты сомневаются, что законопроект серьезно поможет росту доходов россиян.

"В Госдуме считают, что если закон будет принят, то доходы граждан должны вырасти, однако работодатели могу оказаться не готовы платить больше и будут вынуждены пойти на очередные "хитрости", — предупредила Сучкова.

Какая-то часть работодателей даже в случае принятия такого закона будет находить лазейки, чтобы его обойти, согласен Коренев. Из-за растущей безработицы и снижающихся доходов россиян рынок труда сейчас все менее перестает быть "рынком трудящегося" и все более становится "рынком работодателя", диктующего свои условия на фоне избытка рабочей силы.

"Оценить результаты в масштабах всей экономики, полагаю, сейчас не представляется возможным. Но если хотя бы какая-то часть российских трудящихся получит бОльшую, нежели ранее, защиту от произвола недобросовестных работодателей, то это уже будет очень хорошо", — резюмирует он.