МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на 3 месяца, предусмотрев срок действия меры до 1 октября, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ… обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года", — говорится в перечне поручений.

Путин также поручил установить для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, пособие по безработице в максимальном размере.

"Правительству РФ… установить для индивидуальных предпринимателей, прекративших в соответствии с законодательством Российской Федерации свою деятельность после 1 марта 2020 г. и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020 года", — говорится в перечне поручений.

Президент также поручил правительству совершенствовать деятельность службы занятости населения в части повышения качества услуг по трудоустройству, предоставления таких услуг в электронной форме, в том числе с использованием информационно-аналитической системы — общероссийской базы вакансий "Работа в России".

Доклад по этому поручению ожидается до 1 июля, а затем ежеквартально.

Также президент поручил проработать внесение в трудовое законодательство изменений по совершенствованию дистанционных форм труда работников, а также внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Доклад должен быть представлен до 20 декабря.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 10 июня, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.