МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее въезжать и выезжать из страны россиянам и иностранцам для лечения или ухода за близкими родственниками, документ от 6 июня вступает в силу немедленно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее некоторым группам россиян и иностранцев въезжать и выезжать из страны, документ от 6 июня вступает в силу немедленно.

В понедельник глава кабмина на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о принятии такого решения. Свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта из-за пандемии коронавируса.

"…слова "въезжающих в Российскую Федерацию," исключить;… дополнить абзацами… лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях лечения, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий документов), оформленных Минздравом России", — говорится в распоряжении.

Кроме того, послабления касаются "лиц, однократно въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, и копии документа, подтверждающего степень родства".

Такие же группы россиян могут выезжать из страны.

Помимо этого, россиянам можно выехать за рубеж учиться или работать, если у них есть все необходимые документы от принимающей стороны.