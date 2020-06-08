МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует спад ВВП России в текущем году на 6% вместо снижения на 1%, которые ожидал в апреле, говорится в прогнозе банка по мировой экономике.

"Экономику России, по прогнозам, в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть", — говорится в докладе банка.

При этом еще в январе банк прогнозировал рост экономики России в текущем году на 1,6%.

В то же время ВБ ожидает, что российская экономика в 2021 году перейдет к восстановлению, и ее рост составит 2,7%. В апреле банк прогнозировал рост ВВП России в 2021 году на 1,6%, а в январе — 1,8%.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5% (в 2021 году рост может составить 2,8%). По оценкам министерства, ВВП РФ в годовом выражении снизится во втором квартале на 9,5%, в третьем — на 6,3%, в четвертом — на 5,2%. В первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика РФ выросла на 1,6% в годовом исчислении. Банк России, согласно официальному прогнозу, ожидает спада экономики РФ в 2020 году в диапазоне 4-6%.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Всемирный банк прогнозирует снижение мировой экономики в текущем году на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе, говорится в прогнозе.

"Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года", — говорится в докладе.

При этом в 2021 году ожидается ее восстановление — рост мирового ВВП, по прогнозу ВБ, составит 4,2%, а не 2,6%, как ожидалось в январе.

ЕВРОЗОНА

ВБ прогнозирует спад ВВП еврозоны в текущем году на 9,1% вместо роста на 1%, который ожидался в январею "Объем производства в зоне евро в 2020 году, как ожидается, сократится на 9,1%: широко распространившиеся вспышки заболевания пагубно сказались на деловой активности", — говорится в докладе организации.

В 2021 году ВБ ожидает, что ВВП региона поднимется на 4,5%. В январе прогноз предполагал рост только на 1,3%. В 2019 году экономика еврозоны, по оценкам ВБ, выросла на 1,2%, в 2018 году — на 1,9%.

США

ВБ из-за коронавируса прогнозирует спад ВВП США в текущем году на 6,1% вместо роста на 1,8%, который ожидался в январе.

"В экономике США в этом году прогнозируется снижение на 6,1%, которое станет отражением потрясений, связанных с принятием мер по сдерживанию пандемии", — говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.

При этом в 2021 году ожидается восстановление — рост ВВП США, по прогнозу ВБ, составит 4%, а не 1,7%, как ожидалось в январе.

КИТАЙ

Всемирный банк в 2020 году прогнозирует рост экономики Китая на 1%, хотя в январе ожидалось повышение на 5,9%. "В Китае жесткие ограничительные меры привели к почти полной остановке активности в некоторых секторах экономики и регионах в феврале. Активность начала восстанавливаться в марте, когда ограничения были ослаблены, с апреля промышленное производство вернулось к росту, а продажи автомобилей выросли. Однако компании сталкиваются с нехваткой финансирования и снижением внешнего спроса, а восстановление услуг отстает", — пишет ВБ.

При этом в 2021 году рост ВВП КНР, по прогнозам банка, ускорится до 6,9%. Таким образом, прогноз по росту второй по величине мировой экономики в следующем году повышен на 1,1 процентного пункта по сравнению с январским прогнозом Всемирного банка.