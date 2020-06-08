МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", — заявила Петренко.

Петренко добавила, что были проведены обыски в АО "НТЭК", в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара. Была изъята и изучается документация о техническом состоянии резервуара в период его эксплуатации, документы, связанные с передачей сообщений о произошедшей аварии, в том числе аудиозаписи переговоров и электронные донесения.

После ареста начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске следователи устанавливают других работников, чьи действия могли повлечь аварию и экологические последствия, сообщила Петренко.

"Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия. Проверяется своевременность и достаточность принятых уполномоченными органами в области ГО и ЧС мер по ликвидации последствий аварии", — заявила она.

Более 150 свидетелей допрошено по делу о разливе нефтепродуктов на территории ТЭЦ в Норильске, сообщила она.

"Допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы разлива топлива, работники администрации города Норильска, краевого управления МЧС России, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора", — говорится в сообщении", — заявила Петренко.

Также проводятся строительно-техническая и экологическая экспертизы.

Ранее также стало известно, что 29 мая в Норильске Красноярского края один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора, ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.