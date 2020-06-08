МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в июне прогнозируется на уровне 0,1-0,2%, годовая составит 3-3,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

По данным Росстата, темп роста цен в РФ в мае замедлился до 0,3% после 0,8% месяцем ранее, вернувшись к уровню февраля, в годовом выражении инфляция составила 3% после 3,1% в апреле.

Как отмечается в обзоре министерства экономического развития, в июне динамика инфляции будет в значительной степени определяться ценовой политикой организаций в сфере торговли непродовольственными товарами и бытовых услуг, которые во многих регионах возобновили работу. При этом темпы роста цен будут сдерживаться потребительским спросом, который, по оперативным данным контрольно-кассовой техники, в начале июня остается ниже уровней до введения режима нерабочих дней, указывают в министерстве.

"При сохранении стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции темпы роста потребительских цен в июне ожидаются на уровне 0,1-0,2% месяц к месяцу, что соответствует диапазону 3-3,2% год к году", — отмечается в сообщении.

Банк России ожидает годовую инфляцию в России в июне на уровне 3,2-3,4%.