МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на расширение списка субъектов, которые могут получать льготное кредитование в сфере АПК, следует из базы данных нижней палаты парламента.

К ним, в частности, предлагается отнести организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестпроекты по производству, первичной или последующей (промышленной) переработке сельхозпродукции и ее реализации в соответствии с утвержденным кабмином перечнем.

Однако по истечении трех лет со дня заключения кредитного договора, но не позднее окончания действия кредита, они должны будут подтвердить, что доля дохода от реализации этой продукции в их общем доходе составляет не менее 70% в год.

В перечень лиц, которым может оказываться такая кредитная поддержка, также включаются организации и ИП, которые соответствуют требованиям, устанавливаемым правительством в целях реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) по направлениям, определенным президентом РФ.

"Использование льготных кредитов вновь созданными российскими организациями позволяет вовлечь в производство сельскохозяйственной продукции новых участников рынка, имеющих необходимые финансовые и материальные ресурсы для реализации важных крупных инфраструктурных межрегиональных проектов, являющихся драйверами роста сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, технической и технологической модернизации производственных мощностей", — отмечает кабмин.