ВАШИНГТОН, 8 июн /ПРАЙМ/. Ведущие биржевые индексы США закрыли торги понедельника ростом на фоне ослабления опасений за перспективы крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,7%, до 27572,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,13%, до 9924,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,20%, до 3232,39 пункта. При этом индикатор NASDAQ Composite побил свой пятничный рекорд (в пятницу он достигал 9842,49 пункта).

В понедельник на американском фондовом рынке сохраняется пятничный оптимизм, который возник после обнародования статистики рынка труда США. Инвесторы расценили ее как очередной признак начала восстановления экономики по мере снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений.

Инвесторы также ожидают очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 9-10 июня. По итогам заседания регулятор примет решение о величине учётной ставки, обнародует экономические прогнозы, а позднее с речью выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл. По данным CME Group, 89,3% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых, а 10,7% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% годовых.