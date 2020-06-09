МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Объем сборов страховщиков в РФ, полученных через банковский канал продаж, может упасть на 35% по итогам 2020 года, следует из одного из прогнозов, озвученных рейтинговым агентством "Эксперт РА" в обзоре рынка банкострахования.

Как напоминают эксперты агентства, рынок банкострахования в 2019 году сократился на 8,6%. Основной причиной тому стало падение продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Вдобавок, замедлились темпы прироста взносов по страхованию жизни и здоровья, включая страхование от несчастного случая (НС), при потребкредитовании. Поддержку рынку оказал рост ипотечного страхования и накопительного страхования жизни (НСЖ), которое стало заменять ИСЖ на посту драйвера рынка.

"В 2020 году рынок банкострахования ожидает еще большее падение из-за коронавируса и карантинных мер. Степень падения рынка будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации. При базовом прогнозе объем банковского канала продаж в 2020 году сократится на 18%, при негативном – на 35%", — говорится в обзоре "Эксперт РА".

Аналитики ожидают, что при базовом сценарии сборы страховщиков по банковскому каналу достигнут 524 миллиардов рублей, а при негативном — 415 миллиардов. В негативном прогнозе заложены те же факторы, что и в базовом: уменьшение выдачи потребительских кредитов, что приведет к сокращению страхования жизни и здоровья заемщика, в том числе от НС (на 25%), плюс сокращение ИСЖ и смешанного страхования жизни (на 40%). В то же время агентство ожидает роста НСЖ (на 25%), ипотечного страхования на (20%) и страхования заемщика от потери работы.

При этом негативный сценарий включает возможную вторую волну пандемии и ухудшение экономической ситуации. Из-за этого страхование заемщиков потребительских кредитов и ИСЖ могут упасть еще сильнее, чем предполагается в базовом прогнозе (45% и 60%), а ипотечное страхование, НСЖ и страхование заемщика от потери работы покажут меньший рост (10%, 15% и 10% соответственно).