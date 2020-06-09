КАИР, 9 июн /ПРАЙМ/. Новый министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар в ходе телефонного разговора с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом подтвердил приверженность Багдада соглашениям о сокращении добычи нефти в течение июня-июля и последующего периода, говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы миннефти Ирака.

Министры обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничества стран в обоюдно интересующих их сферах.

"Министр подчеркнул, что Ирак полностью придерживается соглашения о сокращении добычи нефти в течение июня и июля, а также программы сокращения на последующий период", — говорится в сообщении.

Абд аль-Джаббар сообщил, что обсудил с саудовским коллегой ситуацию на мировых рынках нефти и усилия ОПЕК+ по их стабилизации. По его словам, Ирак поддерживает усилия стран-членов в этом направлении.

"Ирак намерен придерживаться соглашений ОПЕК+ и всех шагов, которые ведут к стабилизации мировых рынков, несмотря на вызовы и финансовые и экономические трудности", — заявил иракский министр.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.