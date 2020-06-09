МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Выдачи военным ипотечных кредитов Промсвязьбанком (ПСБ), который занимает более 40% этого рынка РФ, в апреле и мае значительно снизились, однако в июне идет тренд на восстановление объемов кредитования, сообщила РИА Новости руководитель центра разработки ипотечных продуктов банка Марина Заботина.

По ее словам, выдачи военной ипотеки в марте выросли на 20% по сравнению с февралем. В апреле этот показатель снизился до уровня февраля и продолжил падение в мае. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. "Введенные ограничения привели к снижению возможностей по покупке недвижимости. Сократилось количество предложений на рынке, общее число сделок на приобретение недвижимости снизилось в два раза", — сказала Заботина.

Она отметила, что спрос на рефинансирование кредитов в апреле и мае тоже сократился. "Но уже сегодня мы видим тренд на восстановление объемов кредитования. Кредитные условия на рынке сейчас одни из самых привлекательных: ставки по программам военной ипотеки находятся на минимальных значениях за все время, появились программы кредитования военнослужащих с льготной ставкой, субсидируемой государством", — отметила Заботина.

Для того, чтобы стимулировать ипотечное кредитование ПСБ внедрил ряд электронных сервисов, которые позволяют подать все документы по кредиту удалённо, в офис банка нужно прийти только один раз, чтобы завершить оформление сделки. Также банк стал участниками госпрограммы ипотечного кредитования "Военная ипотека 2020", по которой дополнительно снизили ставку с 6,5% до 5,85%.

"По нашим ожиданиям, это позволит тысячам военнослужащих воспользоваться условиями программы и улучшить свои жилищные условия. Также мы снизили ставки по классическим программам военной ипотеки, сейчас самая низкая ставка по ним в ПСБ составляет 7,4% для держателей зарплатных карт и 7,7% для остальных клиентов", — рассказала представитель ПСБ.

Доля рынка ПСБ по выдаче военной ипотеки превышает 40%. По рефинансированию военной ипотеки банк занимает порядка 75% рынка. За два года действия программы более 20 тысяч военнослужащих рефинансировали свои займы на общую сумму более 36 миллиардов рублей. Средняя сумма кредита по ипотечным программам на покупку недвижимости составляет чуть более 2 миллионов рублей. ПСБ отмечает равномерно высокий спрос на программы военной ипотеки во всех регионах присутствия банка. Чуть большим спросом, по данным банка, пользуются квартиры в московском регионе.