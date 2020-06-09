МЕХИКО, 9 июн /ПРАЙМ/. Всемирный банк опубликовал очередной отчет о перспективах мировой экономики, согласно которому ВВП Мексики в текущем году ждет сокращение не на 6%, как прогнозировалось ранее, а на 7,5%.

"Экономика Мексики, пострадавшая от ужесточения финансовых условий, падения цен на нефть, прекращения туризма и ограничения мобильности, находится на пути к сокращению на 7,5%", — говорится в документе Global Economic Prospects, опубликованном на сайте ВБ.

Авторы документа указывают, что резкое замедление экономического роста в Соединенных Штатах и Китае нарушило цепочки поставок в Мексику и Бразилию и вызвало резкое падение экспорта из стран-производителей сырьевых товаров, таких как Чили и Перу.

Для Латинской Америки и Карибского Бассейна в целом прогнозируется кризис более серьезный, чем потрясения 2008-2009 годов, а также долговой кризис в Латинской Америке в 1980-х. Сокращение производства по региону должно составить 7,2% в 2020 году, сильнее других пострадают экспортеры нефти и газа. Восстановление начнется в следующем году ростом ВВП на 2,8%.