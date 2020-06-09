МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Российские банки на фоне смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, начали снижать ставки по ипотеке, следует из опроса кредитных организаций РИА Новости.

Альфа-банк снизил на 0,4 процентного пункта ставку на ипотечный кредит для покупки жилья на вторичном рынке и на рефинансирование ипотеки. "Смягчение карантинных мер побуждает многих россиян задуматься о том, как грамотно управлять своими расходами. Рефинансирование ипотеки позволит существенно сэкономить на ежемесячных платежах: снизить сумму переплаты или уменьшить срок кредита", — отметил руководитель департамента ипотечного кредитования банка Артем Иванов.

Промсвязьбанк снизил ставки на 0,5-1,3 процентного пункта почти на все ипотечные программы, в том числе на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, апартаментов, а также новых и готовых домов. Совкомбанк понизил ставки на 0,5 процентного пункта по кредитам на покупку квартиры или апартаментов на вторичном рынке и на 1,5 процентного пункта — на покупку квартиры в новостройке. А вот "Росбанк дом" уменьшил стоимость ипотеки только для новых клиентов — на 0,5 процентного пункта.

Часть банков пока еще не приступила к понижению стоимости ипотечного кредитования, но активно к этому готовятся. Так, "Абсолют банк" в течение ближайших двух-трех недель намерен уменьшить ставку на 0,5 процентного пункта по программам кредитования вторичного рынка. Райффайзенбанк планирует пересматривать стоимость ипотеки уже в ближайшее время. В свою очередь, Московский кредитный банк и "Уралсиб" пока только следят за конъюнктурой на рынке, но оба допускают удешевление ипотеки.

ВТБ, последний раз снижавший ипотечную ставку еще в феврале, отметил, что "изменения ценовых параметров будут зависеть от макроэкономической ситуации и конъюнктуры рынка". В РНКБ подчеркнули, что снижение стоимости ипотеки будет зависеть от действий участников ипотечного рынка и дальнейшей политики ЦБ. В банках "Возрождение" и "Дом.РФ" не стали анонсировать планы на будущее, но напомнили, что уже снизили ставки еще в мае.

Сбербанк, который также последний раз уменьшал ставки по кредитам на покупку жилья в начале мая, традиционно отказался от комментариев по изменению условий по продуктам до их официального вступления в силу.