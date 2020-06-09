МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по окончательной, третьей оценке, упал на 2,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель сократился на 3,2%.

ВВП 19 стран еврозоны, по третьей оценке, в первом квартале 2020 года снизился на 3,6% в квартальном выражении и на 3,1% — в годовом. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что в квартальном выражении показатель сократился на 3,8%, а в годовом — на 3,2%, как показала вторая оценка.

Падение показателей в годовом выражении для еврозоны и ЕС стало сильнейшим с третьего квартала 2009 года. В квартальном выражении падение в еврозоне и ЕС стало самым сильным в истории наблюдений — с 1995 года.

При этом вторая оценка ВВП ЕС за первый квартал, опубликованная в середине мая, предполагала снижение показателя на 2,6% в годовом выражении и на 3,3% — в квартальном.

В четвертом квартале 2019 года рост ВВП 19 стран еврозоны составил 0,1% в квартальном выражении и 1% — в годовом. Экономика ЕС в четвертом квартале выросла на 0,2% в квартальном выражении и на 1,3% — в годовом.