МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Выплаты по 10 тысяч рублей получены почти на 18,4 миллиона детей в РФ в возрасте от 3 до 16 лет, общая сумма составила более 184 миллиардов рублей, заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.

"За счет средств федерального бюджета начата единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, без каких-либо дополнительных условий по доходу семьи, что в социальной политике в последннее время не практиковалось вообще. На указанные цели предусмотрено в федеральном бюджете 197 миллиардов рублей, мы предполагали, что выплаты должны получить 19,7 миллиона детей. На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 миллиона детей на сумму более 184 миллиардов рублей", — сказала Голикова на совещания с членами совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ по актуальным вопросам поддержки детей и семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

По ее словам, правительство практически завершает эту выплату.

"С апреля по июнь 2020 года на детей в возрасте до 3 лет выплачиваются ежемесячно по 5 тысяч рублей. На это предусмотрено 74,6 миллиарда рублей. На начало дня сегодняшнего уже выплачено 60,4 миллиарда рублей почти на 4 миллиона детей. Всего такую выплату мы предполагали, что должно получить 5 миллионов детей", — добавила Голикова.

Более 480 тысяч российских семей получили сертификат на материнский капитал с начала года, также сообщила вице-премьер.

"Хочу сказать, что с начала года и на начало сегодняшнего дня 482 тысячи семей получили государственный сертификат на материнский капитал", — заявила Голикова.

Она также отметила, что более 151 тысячи семей получили сертификат в электронном виде без обращения в Пенсионный фонд.

Голикова добавила, что 377 тысяч семей уже распорядились полученными средствами. По ее словам, всего с начала работы программы материнского капитала его получили более 10 миллионов семей, более 6,4 миллиона уже распорядились этими средствами.