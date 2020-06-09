МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в КоАП, согласно которым саморегулируемые организации (СРО) в сфере финансового рынка смогут оплатить административный штраф по ряду нарушений с 50% скидкой, если он погашен в течение 20 дней.

Действующее законодательство предусматривает ответственность за нарушение саморегулируемой организацией обязанности по раскрытию информации, подлежащей обязательному размещению. Соответствующие обязанности установлены федеральным законом о СРО, однако административная ответственность за невыполнение аналогичных обязанностей для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка не предусмотрена. Данная инициатива направлена на устранение этого пробела.

Также инициативой предлагается установить ответственность за нарушение обязанностей по раскрытию информации, в том числе за неразмещение необходимых сведений в интернете, размещение сведений с нарушением сроков или требований, предъявляемых к защите информации, а также за непредоставление в Банк России информации об изменении адреса официального сайта и за неправомерный отказ в приёме в члены саморегулируемой организации.

Кроме того, по действующему законодательству, штраф должен в полном размере быть погашен нарушителем не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении санкции в силу (сегодня со скидкой можно погасить только ряд штрафов, связанных с нарушением ПДД). Ко второму чтению была подготовлена поправка, которая позволит СРО оплатить штраф в размере половины суммы в случае его погашения не позднее 20 дней со дня вступления в силу постановления Банка России по делу об административном правонарушении.