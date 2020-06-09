МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Сбербанк на фоне развития ситуации с коронавирусом улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году до 4,2-4,5% с 6-7%, заявил глава банка Герман Греф. Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком

"В целом, сейчас ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали. Если мы ожидали в этом году, предварительно, падения… ВВП на уровне 6-7%, то сегодня мы ожидаем несколько лучший (сценарий — ред.), чем прогнозирует ЦБ и правительство. Наша оценка, примерно, минус 4,2-4,5%", — сказал Греф на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%, а в 2021 году — рост на 2,8%. Банк России ожидает спада экономики РФ в 2020 году в диапазоне 4-6%.

По словам Грефа, российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской.

"Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится (с восстановлением после коронавируса — ред.) лучше, чем европейская, чем американская", — сказал Греф.

Он также считает, что действия ЦБ РФ в период сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса были точными и своевременными и помогли как предприятиям, так и банкам. "Очень точные меры были предприняты Центральным банком, в период такой очень сложной ситуации они приняли решение о снижении ставки рефинансирования, что, в общем, повлекло снижение ставок на кредитном рынке, это очень сильно помогло восстановлению всех предприятий. ЦБ вовремя очень принял программы, связанные с поддержкой банков… в общем и целом все это было сделано точно, вовремя, очень сильно помогло нам преодолеть проблемы", — сказал Греф.

Он также сообщил, что Сбербанк видит восстановление работы малого бизнеса, несмотря на сложности из-за коронавируса июнь складывается лучше ожиданий.

"Мы видим, что, несмотря на все эти сложности, июнь складывается лучше наших ожиданий. Мы видим, сегодня получил за прошлую неделю отчет по количеству работающих терминалов малого бизнеса, собственно по ним можно судить об активности. Осталось неработающими только 10% терминалов", — сказал Греф.

Он отметил, что в период режима неработающих дней в апреле порой работало всего 25% терминалов.

"Неделя к неделе мы видим идет достаточно быстрое восстановление. По целому ряду субъектов РФ практически почти 100%-ное восстановление произошло. Несколько областей, мы даже ввели такой рейтинг объема восстановления областей. По целому ряду областей — три области, в которых 100%-ное восстановление произошло уже. Мы видим, темп растет", — добавил он.