МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Аварийные бригады "Транснефти" собрали 760 кубометров нефтепродуктов в рамках работы по ликвидации разлива дизельного топлива под Норильском после аварии на ТЭЦ-3 "Норникеля", за сутки собрано 410 кубометров топлива, сообщает компания.

"Выполнен сбор нефтепродукта с водной поверхности в объеме 760 м3, за сутки 410 м3. Продолжаются работы по сбору нефтепродукта на четырех рубежах (загрязненный участок р. Амбарная)", — отмечает компания.

Пресс-секретарь монополии Игорь Дёмин в минувшую пятницу говорил, что компания направит 80 специалистов и спецтехнику для помощи в ликвидации разлива дизтоплива, в частности боновые заграждения протяженностью 1,5 километра, 20 резервуаров для временного хранения нефтепродуктов (ВХН) объемом 10 кубометров и 10 резервуаров объемом 100 кубометров, а также 15 нефтесборщиков. Компания тесно взаимодействует с "Газпром нефтью", Минэнерго и МЧС.

К утру вторника на объекте работали аварийные бригады "Транснефти" в составе 64 человек. "Ведется сбор нефтепродукта семью нефтесборщиками с водной поверхности с закачкой в емкости ВХН-10 – 22 шт. и ВХН-100 – 1 шт… Установлено 9 каскадов боновых заграждений общей протяженностью 520 м", — сообщила компания.

Всего, по данным МЧС, по состоянию на 9 июня в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23 тысячи кубометров загрязненного грунта. С поверхности реки Амбарная собрано 5195,1 кубометра водотопливной смеси. В течение последних суток работу поводили 673 человека, было задействовано 264 единицы техники АО "НТЭК", Заполярного филиала "Норникеля" и специализированных организаций, в том числе северного филиала "Морспецслужбы", компаний "Газпром нефть" и "Транснефть — Сибирь".

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.