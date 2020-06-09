МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев считает, что государство должно создать единую онлайн-платформу для коммуникаций, которая бы могла использоваться в том числе для дистанционного образования.

Он напомнил, что в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса российские школы перешли на дистанционное образование. При этом использовались зарубежные платформы для организации видеоконференций.

"Ситуация выявила, что какой-то у нас единой эффективной платформы для видеоконференций, для коммуникаций, к сожалению, нет, и во многих случаях, действительно, используем зарубежные программные решения – такие как Zoom, Skype. И очевидно, что здесь, наверное, государство должно создать единую платформу, которая бы поддержала весь процесс коммуникаций — как в формате мессенджеров, так и в формате видеоконференцсвязи", — сказал Шадаев на совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей и с представителями субъектов РФ.

В то же время опыт применения технологий дистанционного образования в школах в период самоизоляции показал, что в России есть целый набор отечественных образовательных цифровых платформ, отметил министр.

"Многие из этих площадок в обычной жизни используются в рамках программ допобразования, но смогли очень быстро перестроиться и предоставить учителям и учащимся инструменты и сервисы. И что очень важно — это зачастую было безвозмездно. То есть отрасль пошла навстречу и, понимая кризисную ситуацию, дала все что имела школам, зачастую бесплатно", — сказал глава Минкомсвязи.

"Важно не утратить их, и важно, чтобы они были интегрированы в дальнейшие процессы и могли быть использованы в школах при соответствии определенным критериям. Оказалось, что целая индустрия есть у нас в сфере онлайн-образования, и нам важно ее не потерять", — подчеркнул Шадаев.

Он также добавил, что Минкомсвязь совместно с Минпросвещения РФ в течение месяца представят комплексную программу цифровизации школ.

"Сейчас совместно и по запросу с Минпросвещения мы фактически сформировали новую программу цифровизации школ. Такой приоритет у нас вошёл в национальный план восстановления экономики. Я думаю, что мы в течение месяца представим комплексную программу совместно с Минпросвещения", — сказал Шадаев на совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей и с представителями субъектов РФ.

Программа также предусматривает подключение к интернету сельских школ на скорости 50 мегабит в секунду, городских — на уровне 100 мегабит в секунду.