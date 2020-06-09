МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-мае 2020 года снизился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 77,532 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-мае 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 77 532,3 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,4%", — говорится в сообщении.

В мае стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 14,821 миллиарда долларов, сократившись на 1,2% по сравнению с апрелем. При этом импорт продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 14,1% — до 1,678 миллиарда долларов, химической продукции – на 6,1%, до 3,063 миллиарда долларов. Ввоз текстильных изделий и обуви возрос на 20,5% — до 915,4 миллиона долларов, машиностроительной продукции – на 3,1%, до 7,402 миллиарда долларов.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства в мае по сравнению с апрелем сократились поставки зерновых культур — в 2,1 раза, овощей – на 31,6%, молочных продуктов – на 30,8%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 23,7%, мяса и субпродуктов – на 17,2%, табака – на 11,1%, сахара – на 11%, фруктов и орехов – на 6,2%. В то же время ввоз растительного масла вырос на 31%, рыбы – на 11,1%.

В импорте химической продукции сократились закупки парфюмерно-косметических товаров — на 19,1%, полимеров и каучука – на 12,3%, мыла и синтетических моющих средств – на 11,5%, продукции органической и неорганической химии – на 8,8%. Поставки фармацевтической продукции увеличились на 17%.

В импорте текстильных изделий и обуви возросли закупки текстильной одежды — в 1,9 раза, трикотажного полотна – на 20,1%, трикотажной одежды – на 11,8%, текстильных материалов – на 9,5%, готовых текстильных изделий – на 3,7%, химического волокна – на 2,7%, хлопка – на 2,2%. При этом поставки обуви сократились на 11,5%, химических нитей – на 8,1%.

В импорте машиностроительной продукции возросли закупки судов и плавучих средств — на 40,5%, летательных аппаратов – на 33%, инструментов и оптических аппаратов – на 8,8%, электрооборудования – на 3,1%. При этом сократились поставки железнодорожных локомотивов — на 43,8%, средств наземного транспорта – на 8,1%, механического оборудования – на 2%