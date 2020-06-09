МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-мае вырос на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 33,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Чистое кредитование остального мира частным сектором в январе-мае 2020 года сложилось в размере 33,5 миллиарда долларов (28,2 миллиарда долларов в январе-мае 2019 года) и стало результатом более заметного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижения внешних обязательств банков при сохранении на сопоставимом уровне объема операций прочих секторов по размещению средств за рубежом", — говорится в сообщении.