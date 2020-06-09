МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 28,9 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Годом ранее профицит составлял 43,8 миллиарда долларов.

"Ключевым фактором сокращения показателя стало значительное уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами в результате неблагоприятной международной конъюнктуры", — поясняет ЦБ.