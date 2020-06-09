МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-мае снизилось на 42% в годовом выражении и составило 43,2 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

Как отмечает регулятор, уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами произошло в результате неблагоприятной международной конъюнктуры.

Ранее ФТС сообщала, что положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-марте снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 30,5%, или на 15,6 миллиарда долларов, и составило 35,5 миллиарда долларов.